Saint-Dizier

Escapades Visite de l’entreprise Yanmar

Entreprise Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Tout public

Présentation et découverte du fonctionnement de cette entreprise spécialisée dans la production et distribution d’équipements de travaux publics(mini pelles hydrauliques). Beaucoup de marche (1h30 environ) et les cartes d’identités sont nécessaires. Sur inscription uniquement 03.26.72.62.80 / tourisme@lacduder.com .

Entreprise Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com

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English :

L’événement Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne