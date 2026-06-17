Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier
Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier mardi 6 octobre 2026.
Saint-Dizier
Escapades Visite de l’entreprise Yanmar
Entreprise Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Tout public
Présentation et découverte du fonctionnement de cette entreprise spécialisée dans la production et distribution d’équipements de travaux publics(mini pelles hydrauliques). Beaucoup de marche (1h30 environ) et les cartes d’identités sont nécessaires. Sur inscription uniquement 03.26.72.62.80 / tourisme@lacduder.com .
Entreprise Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com
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English :
L’événement Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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