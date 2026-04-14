Escape Game à la lampe Torche N°2, Musée Fossile & Minéraux, Bargemon

Escape Game à la lampe Torche N°2 Samedi 23 mai, 20h00 Musée Fossile & Minéraux Var

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Escape Game à résoudre des énigmes dans le noir à l’intérieur du musée et de ses autres succursales. Escape game organisé par la médiation de Bargemon. Tout Publics.

Musée Fossile & Minéraux 2 Place de La mairie, Bargemon 83830 Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.67.61.44 https://ot-bargemon.fr/musee-des-fossiles-et-mineraux/ Musée Fossile et Minéraux, demeure de la collection de Jacques Henricy et autre donateurs, collections de fossiles et de minéraux. Tedbus, parkings de Bargemon

Escape Game à résoudre des énigmes dans le noir à l’intérieur du musée et de ses autres succursales. Escape game organisé par la médiation de Bargemon. Tout Publics.

©clement Recoquillay