Visite – L’art ancestral des sourciers, Musée – Galerie Honoré Camos, Bargemon

Visite – L’art ancestral des sourciers Samedi 23 mai, 20h30 Musée – Galerie Honoré Camos Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’art ancestral des sourciers

Musée Honoré Camos, Bargemon

Partez à la découverte du fascinant monde des sourciers au Musée Honoré Camos !

Accompagné du médiateur du musée, plongez dans l’histoire, les croyances et les savoir-faire de ces chercheurs d’eau d’hier et d’aujourd’hui. Entre science, intuition et légende, cette visite vous invite à explorer le lien profond entre l’homme et la nature.

Musée – Galerie Honoré Camos 1 place saint-étienne 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.76.72.88 https://culture.dracenie.com/musee-camos/ Ancienne chapelle Saint-Etienne construite vers le XIe siècle pour les moines de l’Abbaye Saint Honorat de Lérins, elle fut réédifiée au milieu du XVIIe siècle et abrita pendant plus de deux siècles la confrérie des Pénitents Noirs. Ces laïcs s’occupaient des mourants et leur assuraient une sépulture chrétienne.

Vendue à la Révolution, elle fut rachetée quelques années plus tard, grâce à la générosité des fidèles de Bargemon. Désaffectée en 1913 à cause du clocher qui menaçait de s’écrouler, elle servit de salle de cinéma avant de devenir un entrepôt municipal…Après des travaux de transformation en Musée-Galerie, débutés en 1990, le nouveau bâtiment fut inauguré en 1994 et porte le nom du célèbre peintre provençal Honoré Camos. Entrée libre et gratuite

Du 1er Octobre au 30 avril

Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Le dimanche 14h-18h

Du 1er mai au 30 septembre

Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h30

Le dimanche 10h-12h30 et 14h-18h

Fermeture les lundis et mardis.

Visite guidée toute l’année pour tout public

Visite guidée pour les groupes toute l’année sur réservation au préalable

L’art ancestral des sourciers

©DPVa