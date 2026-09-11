Escape game: à la recherche des plans oubliés, Thermes romains, Le Mans

Informations pratiques

Escape game: à la recherche des plans oubliés Samedi 19 septembre, 10h00 Thermes romains Sarthe

6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Il y a 1700 ans, un architecte a perdu les plans des thermes romains du Mans, et maintenant c’est à vous de les retrouver ! Un jeu de piste à la découverte des thermes en y mêlant curiosité, énigmes et réflexion pour toute la famille !

Lieu de départ : Thermes romains, 28 Avenue Rostov-sur-le-Don

Durée : 45 minutes

Informations et réservation : Maison du Pilier-Rouge

Thermes romains 28 Avenue Rostov-sur-le-Don le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}]

Il y a 1700 ans, un architecte a perdu les plans des thermes romains du Mans, et maintenant c’est à vous de les retrouver ! Un jeu de piste à la découverte des thermes en y mêlant curiosité, énigmes …

©ville du mans