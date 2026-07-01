Escape Game à La Transvap Dépôt-Gare Beillé

Informations pratiques

Beillé

Escape Game à La Transvap

Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 13:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Etes-vous prêt à relever le défi ?

En 1935, un convoi ferroviaire à vapeur transportant une cargaison stratégique a été saboté. Un dispositif explosif a été dissimulé dans l’un des wagons avant son départ…Si vous réussissez votre mission, le train vous emmènera pour un voyage inoubliable…

Jouez en équipe Formez une équipe de 2 à 5 personnes et mettez vos compétences à l’épreuve. Collaboration, logique et créativité seront vos meilleurs alliés. .

Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr

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English :

Are you ready to take on the challenge?

L’événement Escape Game à La Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays Perche Sarthois