Escape Game à La Transvap Dépôt-Gare Beillé
dimanche 26 juillet 2026 · Dépôt-Gare · Beillé
Informations pratiques
Beillé
Escape Game à La Transvap
Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé Sarthe
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 13:30:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Etes-vous prêt à relever le défi ?
En 1935, un convoi ferroviaire à vapeur transportant une cargaison stratégique a été saboté. Un dispositif explosif a été dissimulé dans l’un des wagons avant son départ…Si vous réussissez votre mission, le train vous emmènera pour un voyage inoubliable…
Jouez en équipe Formez une équipe de 2 à 5 personnes et mettez vos compétences à l’épreuve. Collaboration, logique et créativité seront vos meilleurs alliés. .
Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr
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English :
Are you ready to take on the challenge?
L’événement Escape Game à La Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays Perche Sarthois
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