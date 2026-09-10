Escape game, Abbaye de Saint-Maixent-l’École, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Escape game Samedi 19 septembre, 18h00, 18h45, 19h30, 20h15, 21h00 Abbaye de Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation. Limité à 5 ou 6 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Plongez dans le scénario « La disparition du Grand Prestigo » lors d’un escape game de 30 minutes.

Menez l’enquête sur la mystérieuse disparition d’un magicien survenue à Vienne en 1933. Cette intrigue est inspirée d’une histoire vraie et vous entraînera dans une aventure mêlant énigmes et patrimoine.

Accès par la cour Saragosse, en face de la médiathèque Aqua Libris.

Abbaye de Saint-Maixent-l’École Rue de l’abbaye, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 La Cognasse Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0675113414 »}] Ouverte au public, l’abbaye renferme de nombreux trésors, parmi lesquels se trouvent plusieurs objets mobiliers remarquables tels que des tables en pierre, une cuve baptismale monolithique à seize lobes et un bénitier roman.

Dans l’église, vous pourrez également admirer le magnifique jubé du XVIIe siècle qui entourait le chœur des moines. Certains éléments de ce jubé sont réutilisés de différentes manières, comme les boiseries sculptées, le confessionnal, la chaire et la porte classique (qui est actuellement la porte d’entrée de la sacristie) ainsi que les stalles.

La crypte, quant à elle, abrite les sarcophages datant des VIe et VIIe siècles de Maixent et Léger.

Enfin, vous aurez l’occasion de découvrir les toiles qui ornent les murs de l’abbaye, dont certaines sont classées au titre des Monuments historiques.

Aujourd’hui, le cloître et la salle capitulaire sont utilisés pour des expositions et des événements culturels.

Scénario intitulé « La disparition du Grand Prestigo ».

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