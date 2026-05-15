Saint-Maixent-l’École

Randonnée la gourmande

10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée d’environ 10 kms avec haltes dégustatives suivi d’une soirée concert avec des groupes locaux. Buvette et restauration sur place. Edition anniversaire 10 ans RUN ! .

10 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@runchacunsafoulee.com

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English : Randonnée la gourmande

L’événement Randonnée la gourmande Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre