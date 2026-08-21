ESCAPE GAME AGRICOLE, MFR la Gardonnenque, Vézénobres

Informations pratiques

ESCAPE GAME AGRICOLE Mardi 15 septembre, 10h00 MFR la Gardonnenque Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Escape Game Agricole : « La Grande Évasion des Métiers de la Terre » !

Prêts à jouer les Indiana Jones du terroir ? Le mardi 15 septembre 2026 de 10h00 à 12h00, venez vous creuser les méninges (et peut-être la terre) avec notre Escape Game 100% agricole !

« Partez à la découverte des métiers de la terre » : Énigmes, défis et fous rires garantis !

Serez-vous capable de :

Décrypter les secrets de la viticulture sans finir en raisin sec ?

Résoudre les casse-têtes du maraîchage sans vous emmêler les pinceaux (ou les salades) ?

Survivre aux épreuves d’arboriculture sans tomber de l’arbre ?

Démêler les mystères de l’élagage sans vous retrouver en branche morte ?

Percer les secrets des pépinières sans vous planter en chemin ?

Dompter les espaces verts sans finir dans le compost ?

Votre mission, si vous l’acceptez : Trouver votre voie parmi les métiers agricoles en un temps record… ou finir prisonnier des mauvaises herbes !

Quand ? Mardi 15 septembre 2026 – 10h00 à 12h00

Où ? MFR La Gardonnenque 30360 Vézénobres

Pour qui ? Tous ceux qui ont la main verte… ou qui veulent la trouver !

Inscription obligatoire :adefa-gard@anefa.org (on ne veut pas de déserteurs dans les rangs !)

Alors, prêts à semer la panique… ou à récolter la victoire ?

MFR la Gardonnenque 357 Chemin de la Filature, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « adefa-gard@anefa.org »}] [{« link »: « mailto:adefa-gard@anefa.org »}]

Partez à la découverte des métiers de la terre