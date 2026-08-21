UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vézénobres

ESCAPE GAME AGRICOLE, MFR la Gardonnenque, Vézénobres

mardi 15 septembre 2026 · MFR la Gardonnenque · Vézénobres

ESCAPE GAME AGRICOLE, MFR la Gardonnenque, Vézénobres

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
MFR la Gardonnenque
Adresse
357 Chemin de la Filature, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard

ESCAPE GAME AGRICOLE Mardi 15 septembre, 10h00 MFR la Gardonnenque Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Escape Game Agricole : « La Grande Évasion des Métiers de la Terre » !

Prêts à jouer les Indiana Jones du terroir ? Le mardi 15 septembre 2026 de 10h00 à 12h00, venez vous creuser les méninges (et peut-être la terre) avec notre Escape Game 100% agricole !

« Partez à la découverte des métiers de la terre » : Énigmes, défis et fous rires garantis !
Serez-vous capable de :
Décrypter les secrets de la viticulture sans finir en raisin sec ?
Résoudre les casse-têtes du maraîchage sans vous emmêler les pinceaux (ou les salades) ?
Survivre aux épreuves d’arboriculture sans tomber de l’arbre ?
Démêler les mystères de l’élagage sans vous retrouver en branche morte ?
Percer les secrets des pépinières sans vous planter en chemin ?
Dompter les espaces verts sans finir dans le compost ?
Votre mission, si vous l’acceptez : Trouver votre voie parmi les métiers agricoles en un temps record… ou finir prisonnier des mauvaises herbes !

Quand ? Mardi 15 septembre 2026 – 10h00 à 12h00
Où ? MFR La Gardonnenque 30360 Vézénobres
Pour qui ? Tous ceux qui ont la main verte… ou qui veulent la trouver !
Inscription obligatoire :adefa-gard@anefa.org (on ne veut pas de déserteurs dans les rangs !)

Alors, prêts à semer la panique… ou à récolter la victoire ?

MFR la Gardonnenque 357 Chemin de la Filature, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « adefa-gard@anefa.org »}] [{« link »: « mailto:adefa-gard@anefa.org »}]
Partez à la découverte des métiers de la terre

À voir aussi à Vézénobres (Gard)