ESCAPE GAME AGRICOLE, MFR la Gardonnenque, Vézénobres
mardi 15 septembre 2026 · MFR la Gardonnenque · Vézénobres
Informations pratiques
ESCAPE GAME AGRICOLE Mardi 15 septembre, 10h00 MFR la Gardonnenque Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Escape Game Agricole : « La Grande Évasion des Métiers de la Terre » !
Prêts à jouer les Indiana Jones du terroir ? Le mardi 15 septembre 2026 de 10h00 à 12h00, venez vous creuser les méninges (et peut-être la terre) avec notre Escape Game 100% agricole !
« Partez à la découverte des métiers de la terre » : Énigmes, défis et fous rires garantis !
Serez-vous capable de :
Décrypter les secrets de la viticulture sans finir en raisin sec ?
Résoudre les casse-têtes du maraîchage sans vous emmêler les pinceaux (ou les salades) ?
Survivre aux épreuves d’arboriculture sans tomber de l’arbre ?
Démêler les mystères de l’élagage sans vous retrouver en branche morte ?
Percer les secrets des pépinières sans vous planter en chemin ?
Dompter les espaces verts sans finir dans le compost ?
Votre mission, si vous l’acceptez : Trouver votre voie parmi les métiers agricoles en un temps record… ou finir prisonnier des mauvaises herbes !
Quand ? Mardi 15 septembre 2026 – 10h00 à 12h00
Où ? MFR La Gardonnenque 30360 Vézénobres
Pour qui ? Tous ceux qui ont la main verte… ou qui veulent la trouver !
Inscription obligatoire :adefa-gard@anefa.org (on ne veut pas de déserteurs dans les rangs !)
Alors, prêts à semer la panique… ou à récolter la victoire ?
MFR la Gardonnenque 357 Chemin de la Filature, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « adefa-gard@anefa.org »}] [{« link »: « mailto:adefa-gard@anefa.org »}]
Partez à la découverte des métiers de la terre
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