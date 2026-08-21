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Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers, Maison de la Figue, Vézénobres

samedi 26 septembre 2026 · Maison de la Figue · Vézénobres

Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers, Maison de la Figue, Vézénobres

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Maison de la Figue
Adresse
Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
20€ repas compris

Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers Samedi 26 septembre, 09h00 Maison de la Figue Gard

20€ repas compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Samedi 26 septembre 2026 – de 9h à 17h
Tout public – à partir de 14 ans

Programme de la journée

  • De 9h à 11h – Visite de la Maison de la Figue

Plongez dans l’univers de la figue et découvrez son histoire, ses variétés et sa place dans le patrimoine local.

  • De 11h à 14h – Atelier cuisine et repas

Mettez les mains à la pâte lors d’un atelier cuisine convivial, puis régalez-vous autour d’un repas gourmand et local.
Repas compris dans la participation.

  • De 14h à 17h – Visite d’un producteur en trottinette tout terrain

Partez sur les sentiers en trottinette tout terrain et faites une halte aux terres de Roumassouze, où est cultivée une grande diversité de légumes en agroforesterie.

Informations pratiques

  • Date : samedi 26 septembre 2026
  • Horaires : 9h – 17h
  • Public : tout public à partir de 14 ans
  • Participation : 20 € par personne, repas compris
  • Réservation obligatoire

Contact

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiedugard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 61 38 »}] [{« link »: « mailto:contact@cpiedugard.fr »}]
Partez pour une escapade gourmande autour de la figue : visite, atelier cuisine, repas local et balade en trottinette tout terrain. Une journée en partenariat avec le CPIE du Gard.

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