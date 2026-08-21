Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers, Maison de la Figue, Vézénobres
samedi 26 septembre 2026 · Maison de la Figue · Vézénobres
Informations pratiques
Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers Samedi 26 septembre, 09h00 Maison de la Figue Gard
20€ repas compris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Samedi 26 septembre 2026 – de 9h à 17h
Tout public – à partir de 14 ans
Programme de la journée
- De 9h à 11h – Visite de la Maison de la Figue
Plongez dans l’univers de la figue et découvrez son histoire, ses variétés et sa place dans le patrimoine local.
- De 11h à 14h – Atelier cuisine et repas
Mettez les mains à la pâte lors d’un atelier cuisine convivial, puis régalez-vous autour d’un repas gourmand et local.
Repas compris dans la participation.
- De 14h à 17h – Visite d’un producteur en trottinette tout terrain
Partez sur les sentiers en trottinette tout terrain et faites une halte aux terres de Roumassouze, où est cultivée une grande diversité de légumes en agroforesterie.
Informations pratiques
- Date : samedi 26 septembre 2026
- Horaires : 9h – 17h
- Public : tout public à partir de 14 ans
- Participation : 20 € par personne, repas compris
- Réservation obligatoire
Contact
- contact@cpiedugard.fr
- 04 66 52 61 38
Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiedugard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 61 38 »}] [{« link »: « mailto:contact@cpiedugard.fr »}]
Partez pour une escapade gourmande autour de la figue : visite, atelier cuisine, repas local et balade en trottinette tout terrain. Une journée en partenariat avec le CPIE du Gard.
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