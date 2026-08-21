Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers, Maison de la Figue, Vézénobres

Informations pratiques

Journée Escapade Gourmande – Secrets de figuiers Samedi 26 septembre, 09h00 Maison de la Figue Gard

20€ repas compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Samedi 26 septembre 2026 – de 9h à 17h

Tout public – à partir de 14 ans

Programme de la journée

De 9h à 11h – Visite de la Maison de la Figue

Plongez dans l’univers de la figue et découvrez son histoire, ses variétés et sa place dans le patrimoine local.

De 11h à 14h – Atelier cuisine et repas

Mettez les mains à la pâte lors d’un atelier cuisine convivial, puis régalez-vous autour d’un repas gourmand et local.

Repas compris dans la participation.

De 14h à 17h – Visite d’un producteur en trottinette tout terrain

Partez sur les sentiers en trottinette tout terrain et faites une halte aux terres de Roumassouze, où est cultivée une grande diversité de légumes en agroforesterie.

Informations pratiques

Date : samedi 26 septembre 2026

Horaires : 9h – 17h

Public : tout public à partir de 14 ans

Participation : 20 € par personne, repas compris

Réservation obligatoire

Contact

contact@cpiedugard.fr

04 66 52 61 38

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiedugard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 61 38 »}] [{« link »: « mailto:contact@cpiedugard.fr »}]

Partez pour une escapade gourmande autour de la figue : visite, atelier cuisine, repas local et balade en trottinette tout terrain. Une journée en partenariat avec le CPIE du Gard.