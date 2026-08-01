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AGENDA · Pont-l'Évêque

Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque

mercredi 26 août 2026 · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Ancienne Prison de Pont l'Evêque, porte d'entrée arrière du bâtiment
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque

Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Escape Game en famille ou entre amis !

Enfermés dans une véritable cellule de l’ancienne Prison, vous aurez 45min pour venir à bout d’un scénario inédit mêlant dangers, mystères & magie.
Une expérience unique à vivre au coeur du patrimoine local.

Sortirez vous dans le temps imparti ?

A partir de 8 ans
10 places par séance
Rdv à l’arrière de l’ancienne prison de Pont l’Evêque
45 mn de jeu séance à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h30

resa.groupe.goplay@gmail.com
06 27 59 39 57
10€/pers. paiement sur place (pas de CB)
Privatisation possible d’une séance complète (99 euros)   .

Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 27 59 39 57  resa.groupe.goplay@gmail.com

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English : Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque

L’événement Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Terre d’Auge Tourisme

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