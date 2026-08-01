Rencontre et dédicace Gaspard Koenig Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
samedi 29 août 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Rencontre et dédicace Gaspard Koenig
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Roman Aqua (Éditions de l’Observatoire, 2026), Gaspard Kœnig.
Gaspard KOENIG présentera son dernier ouvrage Aqua, publié aux Editions de l’Observatoire, 2026.
Sur fond de crise de l’eau, Aqua met en scène une communauté rurale prise dans des contradictions contemporaines.
On y croise un ministre trop pressé, une naturopathe bouddhiste, un éleveur mélancolique, une préfète amoureuse, un survivaliste flegmatique, une hydrogéologue anticapitaliste…
Entre mythologies normandes et bureaucratie locale, Gaspard Kœnig déploie tout son art de la satire sociale.
Inscrivant Aqua dans le même terroir que Humus, il poursuit son exploration romanesque des quatre éléments. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Rencontre et dédicace Gaspard Koenig
Roman Aqua (Éditions de l’Observatoire, 2026), Gaspard Kœnig.
L’événement Rencontre et dédicace Gaspard Koenig Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Terre d’Auge Tourisme
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