Rencontre et dédicace Gaspard Koenig Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Rencontre et dédicace Gaspard Koenig

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Roman Aqua (Éditions de l’Observatoire, 2026), Gaspard Kœnig.

Gaspard KOENIG présentera son dernier ouvrage Aqua, publié aux Editions de l’Observatoire, 2026.

Sur fond de crise de l’eau, Aqua met en scène une communauté rurale prise dans des contradictions contemporaines.

On y croise un ministre trop pressé, une naturopathe bouddhiste, un éleveur mélancolique, une préfète amoureuse, un survivaliste flegmatique, une hydrogéologue anticapitaliste…

Entre mythologies normandes et bureaucratie locale, Gaspard Kœnig déploie tout son art de la satire sociale.

Inscrivant Aqua dans le même terroir que Humus, il poursuit son exploration romanesque des quatre éléments. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Rencontre et dédicace Gaspard Koenig

Roman Aqua (Éditions de l’Observatoire, 2026), Gaspard Kœnig.

L’événement Rencontre et dédicace Gaspard Koenig Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Terre d’Auge Tourisme