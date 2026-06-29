Escape Game Archi en panique Office de Tourisme La Clayette
mardi 20 octobre 2026 · Office de Tourisme · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Escape Game Archi en panique
Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 15:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Venez aider l’apprenti architecte à terminer le projet de restauration de l’église de Chauffailles.
L’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne organise au bureau de Chauffailles un escape game intitulé Archi en panique .
L’occasion de découvrir l’histoire locale, ainsi que les métiers de la restauration du patrimoine. L’objectif ? Aider un apprenti architecte paniqué à terminer le projet de restauration d’une église, en une petite heure, par équipe de cinq personnes maximum.
L’architecte en charge de la restauration de l’église est introuvable ! Les notables du village attendent de valider la proposition. Aidez-nous à reconstituer le devis et la maquette du projet dans l’heure, sinon les travaux seront attribués à notre infâme concurrent !
Venez vous amuser tout en découvrant les métiers de la restauration du patrimoine entre amis ou en famille, à vous de jouer !
Inscription obligatoire au 03 85 26 07 06 auprès de l’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne.
2 sessions sont organisées.
Durée 1 heure Pour enfants (à partir de 10 ans) et adultes Tout enfant doit être accompagné d’un adulte .
Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb.fr
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English : Escape Game Archi en panique
L’événement Escape Game Archi en panique La Clayette a été mis à jour le 2026-06-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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