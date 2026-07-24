Cours de dessin et de peinture Adultes à La Clayette La Clayette

Informations pratiques

La Clayette

Cours de dessin et de peinture Adultes à La Clayette

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2027-06-18

Date(s) :

2026-09-13 2027-01-10

L’atelier dessin et peinture de La Clayette

Offrez-vous ce que vous aimez ! Exprimez-vous ! Offrez-vous un dimanche en couleur, un vendredi détente ! Retrouver des passionnés comme vous !

L’association ASEH par l’art-thérapie moderne vous accueille dans ses locaux. Le CAB 67, à La Clayette est un lieu chaleur propice à la détente et à l’expression de chacun dans un petit groupe. L’atelier de dessin et de peinture de La Clayette ouvre un nouveau créneau horaire pour l’apprentissage de la peinture et du dessin. Retrouvez-nous le deuxième dimanche du mois pour peindre et dessiner l’après-midi ainsi que le 3ème vendredi du mois le matin.

Le but de ses rencontres est de définitivement adopter une posture d’expression personnelle par le dessin et de la peinture. Plus qu’un apprentissage, cette transmission se veut adaptée à vos besoins. Parce que nous n’avons pas le temps de tout apprendre, Catherine Perret licenciée des arts plastiques de Paris Sorbonne, vous offre un appui personnalisé. Comme il ne suffit pas de savoir pour faire, Catherine Perret vous suggérer un apprentissage par l’expérimentation. L’expression se fait principalement par le dessin et la peinture. Les supports et les fournitures sont à votre charge.

L’atelier est un enseignement de technique de dessin et savoir-faire de peinture sur les deux premières heures puis une guidance vers votre libre expression artistique sur les deux heures suivantes. L’atelier ne se veut pas thérapeutique. Il n’est pas non plus un développement personnel pour le mieux-être. Les ateliers s’adressent à toute personne souhaitant apprendre à dessiner et à peindre.

L’atelier de peinture et de dessin à La Clayette s’inscrit dans la détente et dans la sérénité. Ce temps se veut riche en introspection bienveillante et en partage. Il vous permet de recharger les batteries et de repartir du bon pied. C’est le moment de vous engager sur les ateliers de peinture et de dessin à La Clayette. Les places sont limitées. .

C’est pour vous ? Alors venez en profiter ! Inscrivez-vous ! .

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 37 30 78 asehart.therapie@yahoo.fr

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English : Cours de dessin et de peinture Adultes à La Clayette

L’événement Cours de dessin et de peinture Adultes à La Clayette La Clayette a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais