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AGENDA · La Clayette

Marché gourmand des producteurs La Clayette

mercredi 5 août 2026 · La Clayette

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Aire de loisirs rue de la planchette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

La Clayette

Marché gourmand des producteurs

Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Marchés gourmands des producteurs locaux. Venez profiter des produits du terroir de nos producteurs locaux à déguster sur place en famille ou entre amis. Chaque soir une animation, un concert où hypnotiseur pour vous divertir.   .

Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 10 88 85  laguinclette@gmail.com

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English : Marché gourmand des producteurs

L’événement Marché gourmand des producteurs La Clayette a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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