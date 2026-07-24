Marché gourmand des producteurs La Clayette
mercredi 5 août 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Marché gourmand des producteurs
Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Marchés gourmands des producteurs locaux. Venez profiter des produits du terroir de nos producteurs locaux à déguster sur place en famille ou entre amis. Chaque soir une animation, un concert où hypnotiseur pour vous divertir. .
Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 10 88 85 laguinclette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand des producteurs
L’événement Marché gourmand des producteurs La Clayette a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Festival Saint Rock La Clayette 31 juillet 2026
- Tremblements de terres Salle de la genette, près de l’office du tourisme La Clayette 4 août 2026
- Balade contée à La Clayette Parking de la Planchette La Clayette 6 août 2026
- Fête de l’ULM route de Charolles La Clayette 8 août 2026
- Concert d’orgue La Clayette 16 août 2026