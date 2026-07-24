Informations pratiques

La Clayette

Marché gourmand des producteurs

Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Marchés gourmands des producteurs locaux. Venez profiter des produits du terroir de nos producteurs locaux à déguster sur place en famille ou entre amis. Chaque soir une animation, un concert où hypnotiseur pour vous divertir. .

Aire de loisirs rue de la planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 10 88 85 laguinclette@gmail.com

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English : Marché gourmand des producteurs

L’événement Marché gourmand des producteurs La Clayette a été mis à jour le 2026-07-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais