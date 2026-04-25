Fête de l’ULM route de Charolles La Clayette

La Clayette

Fête de l’ULM

route de Charolles BASE ULM La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-12

Fête de l’ULM à la Base ULM de La Clayette, Vols Découverte en ULM pendulaire, Baptêmes de l’air à partir de 75€.

Informations aéronautiques, simulateur de vol pendulaire, .

route de Charolles BASE ULM La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 81 54 98

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English : Fête de l’ULM

L’événement Fête de l’ULM La Clayette a été mis à jour le 2026-04-25 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais