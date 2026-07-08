Balade contée à La Clayette Parking de la Planchette La Clayette
jeudi 6 août 2026 · Parking de la Planchette · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Balade contée à La Clayette
Parking de la Planchette Aire de loisirs de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le temps d’une balade, Muriel vous racontera l’histoire de ces lieux naturels et familiers.
A partir de 5 ans. Prévoir de quoi s’asseoir ou s’allonger dans l’herbe. Accessible aux poussettes.
Vers la boîte à livres. Aire de loisirs, La Clayette .
Parking de la Planchette Aire de loisirs de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quartierlivres@bsb71.fr
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English : Balade contée à La Clayette
L’événement Balade contée à La Clayette La Clayette a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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