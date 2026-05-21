La Clayette

Festival Saint Rock

Château de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Le Festival Saint Rock revient pour sa 17ème édition les 31 juillet & 1er août 2026.

Cette année, The Odds, Colt, Aime Simone, Bakermat, Cachemire, Styleto, Boulevards des Airs, Hypaton, viendront faire vibrer les festivaliers !

Le festival Saint Rock ? Un festival révélateur de talents dans un lieu unique, le parc du Château de La Clayette (71) en Bourgogne du sud !

Notre identité ? Un esprit intimiste, convivial, et à taille humaine qui fait désormais la renommée du festival. En plus de proposer à son public une véritable expérience musicale au cœur du Brionnais, Saint rock vous fait profiter d’une opportunité gustative avec un accent mis sur l’offre de restauration, faite maison et issue de produits locaux.

Billetterie et programmation https://www.saintrock.eu/ .

Château de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication.saintrock@gmail.com

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English : Festival Saint Rock

L’événement Festival Saint Rock La Clayette a été mis à jour le 2026-05-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais