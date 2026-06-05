Tremblements de terres Salle de la genette, près de l’office du tourisme La Clayette mardi 4 août 2026.

La Clayette

Tremblements de terres

Salle de la genette, près de l’office du tourisme 3, route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Le façonnage de la terre signe la créativité humaine à travers toutes les civilisations et toutes les époques. En résulte une vaste diversité de terres sculptées, de techniques de mise en forme, d’ennoblissements et de cuissons.

Tremblements de terres témoigne de cette richesse avec l’exposition des créations de 4 artistes contemporaines pratiquant des techniques parfois millénaires.

Brigitte Brosset, céramiste à Ligny en Brionnais, et Patricia de la Gorce, artiste textile à Amanzé, fusionnent leurs passions la terre et le fil afin d’entamer un dialogue inattendu entre ces matières opposées dans un processus de création singulier et poétique.

Pour cette exposition, elles invitent Nadine Bell et Hélène Henckens. .

Salle de la genette, près de l’office du tourisme 3, route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 82 70 65 29 patricia.delagorce@gmail.com

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English : Tremblements de terres

L’événement Tremblements de terres La Clayette a été mis à jour le 2026-06-05 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais