Informations pratiques

La Clayette

Concert d’orgue

Eglise de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert d’orgue, accompagnement chants, instruments et cornemuse.

Programmation

Mike CARVER Orgue et clavier (musique sacrée et profane)

Petit chœur de Viry-Charolles

Lauriane Vincent Soprano

Jacques Lafranchi Cornemuse

Entrée libre, au profit de la restauration de la chapelle de la Croix Bouthier. .

Eglise de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue La Clayette a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais