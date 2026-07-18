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AGENDA · La Clayette

Concert d’orgue La Clayette

dimanche 16 août 2026 · La Clayette

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Eglise de La Clayette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

La Clayette

Concert d’orgue

Eglise de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert d’orgue, accompagnement chants, instruments et cornemuse.
Programmation
Mike CARVER Orgue et clavier (musique sacrée et profane)
Petit chœur de Viry-Charolles
Lauriane Vincent Soprano
Jacques Lafranchi Cornemuse

Entrée libre, au profit de la restauration de la chapelle de la Croix Bouthier.   .

Eglise de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue La Clayette a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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