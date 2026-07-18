Concert d’orgue La Clayette
dimanche 16 août 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Concert d’orgue
Eglise de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert d’orgue, accompagnement chants, instruments et cornemuse.
Programmation
Mike CARVER Orgue et clavier (musique sacrée et profane)
Petit chœur de Viry-Charolles
Lauriane Vincent Soprano
Jacques Lafranchi Cornemuse
Entrée libre, au profit de la restauration de la chapelle de la Croix Bouthier. .
Eglise de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue La Clayette a été mis à jour le 2026-07-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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