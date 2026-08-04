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AGENDA · La Clayette

MARCHE DES CHATEAUX La Clayette

dimanche 13 septembre 2026 · La Clayette

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Aire de Loisirs de La Clayette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Clayette

MARCHE DES CHATEAUX

Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Marche des CHATEAUX Dimanche 13 Septembre 2026
organisée par le Défi Anthony et des AILES pour LILOU
de 8h à 12h
2 circuits sont proposés 8km/13km
Départ à l’aire de loisirs de la Clayette   .

Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 01 04  contact@defi-anthony.org

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English : MARCHE DES CHATEAUX

L’événement MARCHE DES CHATEAUX La Clayette a été mis à jour le 2026-07-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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