MARCHE DES CHATEAUX La Clayette
dimanche 13 septembre 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
MARCHE DES CHATEAUX
Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marche des CHATEAUX Dimanche 13 Septembre 2026
organisée par le Défi Anthony et des AILES pour LILOU
de 8h à 12h
2 circuits sont proposés 8km/13km
Départ à l’aire de loisirs de la Clayette .
Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 01 04 contact@defi-anthony.org
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English : MARCHE DES CHATEAUX
L’événement MARCHE DES CHATEAUX La Clayette a été mis à jour le 2026-07-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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