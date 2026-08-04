Informations pratiques

La Clayette

MARCHE DES CHATEAUX

Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marche des CHATEAUX Dimanche 13 Septembre 2026

organisée par le Défi Anthony et des AILES pour LILOU

de 8h à 12h

2 circuits sont proposés 8km/13km

Départ à l’aire de loisirs de la Clayette .

Aire de Loisirs de La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 01 04 contact@defi-anthony.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHE DES CHATEAUX

L’événement MARCHE DES CHATEAUX La Clayette a été mis à jour le 2026-07-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais