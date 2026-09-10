Escape game au tribunal judiciaire de Libourne, Tribunal judicaire, Libourne
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judicaire · Libourne
Informations pratiques
Escape game au tribunal judiciaire de Libourne Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Tribunal judicaire Gironde
Gratuit. 10 personnes par groupe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Au programme : un escape Game de 10h30 à 12h30 (2 groupes) et de 13h30 à 17h30 (4 groupes)
Lieu : Salle d’audience transformée en espace de jeu
Durée : 45 min-1h00
Description : Les participants devront résoudre une enquête en utilisant des indices et des énigmes disséminés dans la salle. L’objectif est de découvrir la vérité derrière un mystère judiciaire fictif. Un animateur sera présent pour guider les équipes.
Nous espérons que cette journée sera riche en découvertes et en échanges pour tous les participants. À très bientôt au tribunal judiciaire de Libourne !
Tribunal judicaire 22 Rue Thiers, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 55 36 80. https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-escape-game-au-tribunal-de-libourne?_gl=1*1r8wwbe*_gcl_au*MjM1MjEwNDAuMTc4NDI3NjcxMC45NTUzMDk3NzQuMTc4NDI3NjcxOS4xNzg0Mjc2NzIxLjIwODg4NTk4MzQuMTc4NDI3NjcxOS4xNzg0Mjc2NzIx*_ga*MTU3MDkzMjA0Ni4xNzg0Mjc2NzEw*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQyNzY3MTAkbzEkZzEkdDE3ODQyNzY3ODkkajQ3JGwwJGg2MjAwNTM2NzI. Centre ville avec transports, parkings à proximité et gratuit les week-end
Au programme : un escape Game de 10h30 à 12h30 (2 groupes) et de 13h30 à 17h30 (4 groupes)
© Tribunal judiciaire de Libourne
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