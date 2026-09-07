AGENDA · Thilouze
Escape game, Bibliothèque, Thilouze
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Thilouze
Informations pratiques
Escape game 19 et 20 septembre Bibliothèque Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Escape Game organisé par la Bibliothèque.
3 créneaux proposés : 14h, 15h et 16h.
Bibliothèque 2 Rue des Lavandières, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.thilouze@tourainevalleedelindre.fr »}]
Escape Game organisé par la Bibliothèque.
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