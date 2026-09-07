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AGENDA · Thilouze

Escape game, Bibliothèque, Thilouze

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Thilouze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2 Rue des Lavandières, 37260 Thilouze
Ville
37260 Thilouze
Département
Indre-et-Loire

Escape game 19 et 20 septembre Bibliothèque Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Escape Game organisé par la Bibliothèque.
3 créneaux proposés : 14h, 15h et 16h.

Bibliothèque 2 Rue des Lavandières, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.thilouze@tourainevalleedelindre.fr »}]
Escape Game organisé par la Bibliothèque.

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