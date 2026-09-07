Exposition du PNR, Site de la Baronne, Thilouze

samedi 19 septembre 2026 · Site de la Baronne · Thilouze

Informations pratiques

Exposition du PNR 19 et 20 septembre Site de la Baronne Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition du Parc Naturel Régional « Au cœur de la Forêt », salle Moriseau.

Site de la Baronne La Baronne, 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Exposition du Parc Naturel Régional « Au cœur de la Forêt », salle Moriseau.