Escape game Dans la tour de l’empoisonneur, avec Old Games

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

En plein Moyen Âge, d’inquiétantes affaires de poisons agitent le bourg de Saint-Antoine.

Enfermés dans la Tour de l’empoisonneur, vous devrez décrypter les indices pour lever le voile sur le mystère.

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Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr

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English :

In the Middle Ages, the town of Saint-Antoine is troubled by disturbing cases of poisoning.

Locked in the Tower of the Poisoner, you’ll have to decipher the clues to unravel the mystery.

L’événement Escape game Dans la tour de l’empoisonneur, avec Old Games Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-11 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère