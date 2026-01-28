Les rendez-vous aux jardins Découverte de la biodiversité avec les animateurs des Espaces Naturels Sensibles en Isère Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye
Les rendez-vous aux jardins Découverte de la biodiversité avec les animateurs des Espaces Naturels Sensibles en Isère Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye samedi 6 juin 2026.
Les rendez-vous aux jardins Découverte de la biodiversité avec les animateurs des Espaces Naturels Sensibles en Isère
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une découverte de la diversité de la faune et de la flore, avec les animateurs des Espaces Naturels Sensibles en Isère.
.
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the diversity of Isère’s flora and fauna, with Espaces Naturels Sensibles coordinators.
L’événement Les rendez-vous aux jardins Découverte de la biodiversité avec les animateurs des Espaces Naturels Sensibles en Isère Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-01-28 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère