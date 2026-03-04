Sets musicaux au coeur du parcours muséographique Chroniques d’une Abbaye Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye
Sets musicaux au coeur du parcours muséographique Chroniques d’une Abbaye Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye samedi 23 mai 2026.
Sets musicaux au coeur du parcours muséographique Chroniques d’une Abbaye
Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle dans le cadre de la Nuit des Musées
.
Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show as part of Nuit des Musées (Museum Night)
L’événement Sets musicaux au coeur du parcours muséographique Chroniques d’une Abbaye Saint Antoine l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-04 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère