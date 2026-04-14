Visite découverte du jardin, Association Binettes et compagnie, Saint-Antoine l’Abbaye
Visite découverte du jardin, Association Binettes et compagnie, Saint-Antoine l’Abbaye vendredi 5 juin 2026.
Visite découverte du jardin Vendredi 5 juin, 14h00 Association Binettes et compagnie Isère
5€/élève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Ateliers autour du jardinage, la nature, la biodiversité, l’éveil des sens. Animés par un professionnel et des bénévoles tout public, y compris par des personnes en situation de handicap.
Association Binettes et compagnie 70bis avenue du 19 mars 1962 – 38840- St Antoine l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0627663983 http://binettesetcompagnie.fr/ https://www.facebook.com/asso.binettes/ Binettes et compagnie est une association qui accueille tous les publics y compris en situation de handicap, autour d’activités de jardin, de transformation des produits et de cuisine. parking salle des fêtes(100m) et parking cabinet médical (5m). Place PMR salle des pompiers (50m)
Ateliers autour du jardinage, la nature, la biodiversité, l’éveil des sens. Animés par un professionnel et des bénévoles tout public, y compris par des personnes en situation de handicap.
©binettesetcompagnie
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