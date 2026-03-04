Sets musicaux au cœur du parcours muséographique Chroniques d’une abbaye, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Antoine-l’Abbaye

Sets musicaux au cœur du parcours muséographique Chroniques d’une abbaye Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Réservation conseillée. Renseignements auprès du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’ensemble Vagarem vous convie à une immersion où musique et patrimoine dialoguent au cœur du parcours muséographique Chroniques d’une abbaye.

Au fil de la visite, laissez-vous envelopper par des interludes musicaux sensibles et envoûtants, où les sonorités médiévales entrent en harmonie avec les collections du musée chargées d’histoire.

Ces respirations musicales prolongent l’expérience de l’escape game Dans la Tour de l’empoisonneur et invitent à redécouvrir les lieux, entre jeu, histoire et poésie.

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 40 68 http://www.musee-saint-antoine.fr Installé au cœur du village de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé parmi les Plus beaux villages de France, ce musée départemental constitue un ensemble remarquable intimement lié à l’histoire du site abbatial. Implanté en cinq lieux, le musée permet de découvrir l’histoire de l’abbaye et de l’ordre des hospitaliers de Saint-Antoine de façon vivante et interactive à travers le parcours Chroniques d’une abbaye. Le second parcours permanent Parfums d’histoire, du soin au bien-être propose une découverte originale du rôle des parfums à travers l’histoire. Des expositions temporaires sont également proposées chaque année. Enfin le jardin médiéval – parenthèse végétale et olfactive qui évoque l’histoire des jardins au Moyen Âge – offre une pause nature au fil de la visite.

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux de l’Isère dont l’entrée est gratuite. Gratuit

Nuit européenne des musées

© Vagarem