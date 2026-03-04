Dans la Tour de l’empoisonneur, Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint-Antoine-l’Abbaye

Dans la Tour de l’empoisonneur Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Réservation conseillée. Chaque groupe est limité à 6 participants. Enfants bienvenus à partir de 12 ans et accompagnés d’un adulte. Non accessible PMR.

Escape game animé par Old Game.

En plein Moyen Âge, d’inquiétantes affaires de poison agitent le bourg de Saint-Antoine. Dans la Tour de l’empoisonneur, chaque recoin recèle un secret…

À vous de décrypter les indices pour résoudre le mystère !

Durée 45 min.

8 départs toutes les 30 min

Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 40 68 http://www.musee-saint-antoine.fr

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux de l’Isère dont l’entrée est gratuite. Gratuit

© Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye