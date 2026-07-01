Escape Game de Saporta, Mas de Saporta, Lattes

Informations pratiques

Escape Game de Saporta Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Mas de Saporta Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Mas de Saporta vous invite à découvrir son histoire autrement, à travers un escape game immersif au cœur de son patrimoine.

Le samedi 19 septembre, partez sur les traces du passé de Saporta en résolvant énigmes et indices dissimulés dans les lieux emblématiques du Mas.

Une expérience ludique et originale pour explorer l’histoire, l’architecture et l’héritage viticole de ce lieu unique.

Une immersion entre patrimoine, transmission et culture du vin, ponctuée par une dégustation de millésimes.

Mas de Saporta Maison des Vins du Languedoc, Mas de Saporta, Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 06 04 42 http://www.reservations.languedoc-aoc.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.languedoc-aoc.com/ »}] Le Mas de Saporta : Un Trésor Historique et Viticole du Languedoc

Introduction

Situé à la croisée des communes de Lattes et Montpellier, le Mas de Saporta incarne à lui seul l’histoire riche et passionnante du vignoble languedocien.

Ce mas, aujourd’hui siège de la Maison des Vins du Languedoc et du syndicat AOC Languedoc, témoigne d’un passé fascinant où se croisent personnalités historiques, traditions viticoles et enjeux patrimoniaux.

Une Architecture Riche de Sédiments Historiques

Le Mas de Saporta se distingue par son patrimoine architectural, témoin d’époques variées. Plongez au coeur de 400 ans d’histoire et de saveurs de l’AOP Languedoc. Grand parking sur place pour accès en voiture

Accès Tram par ligne 3 arrêt Garcia Lorca (10 mn de marche)

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Mas de Saporta vous invite à découvrir son histoire autrement, à travers un escape game immersif au cœur de son patrimoine.

©AOC Languedoc