Escape game : Face à l’IA Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 14:00 – 15:00
Gratuit : oui Mardi 27 et jeudi 29 octobre · à 10h30 et à 11h30Mercredi 28, vendredi 30 et samedi 31 octobre · à 14h et à 16hDurée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Jeune Public, Adulte
Vous pensiez passer un entretien d’embauche ordinaire ? Détrompez-vous. Dans cet escape game immersif, vous incarnez des ingénieurs d’élite venus postuler pour le job de vos rêves dans le secteur très fermé de l’Intelligence Artificielle.Mais pour obtenir le précieux sésame, l’entreprise exige une compétence devenue rare… prouver que vous êtes 100 % humain ! Pas d’algorithme, pas d’assistance numérique, juste votre cerveau et votre instinct. Le compte à rebours est lancé : vous avez 45 minutes pour déjouer les pièges, résoudre les énigmes et démontrer que la machine n’a pas encore remplacé l’esprit humain.Mardi 27 et jeudi 29 octobre · à 10h30 et à 11h30Mercredi 28, vendredi 30 et samedi 31 octobre · à 14h et à 16hDurée 1h15 · Ormédo · à partir de 12 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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