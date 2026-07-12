ESCAPE GAME FLASH CAUSSES ET CÉVENNES Gorges du Tarn Causses
jeudi 13 août 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
ESCAPE GAME FLASH CAUSSES ET CÉVENNES
Domaine départemental de Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Un trésor oublié depuis bien longtemps, un bureau laissé en l’état… Votre mission sera de retrouver la trace de ce trésor… avant la fin du chrono ! Tentez l’aventure de « l’Escape flash Causses et Cévennes ».
Un trésor oublié depuis bien longtemps, un bureau laissé en l’état… Votre mission sera de retrouver la trace de ce trésor… avant la fin du chrono ! En famille, entre amis, par groupe de 4 ou 5, tentez l’aventure de « l’Escape flash Causses et Cévennes ».
Gratuit, tout public à partir de 8 ans.
Inscription sur place le jour même (passage toutes les 30 minutes). .
Domaine départemental de Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26 boissets@lozere.fr
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English :
A long-forgotten treasure, an office left untouched? Your mission will be to track down this treasure… before time runs out! Try your hand at the “Escape Flash: Causses and Cévennes” adventure.
L’événement ESCAPE GAME FLASH CAUSSES ET CÉVENNES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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