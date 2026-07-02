JOURNÉE FESTIVE Gorges du Tarn Causses
vendredi 14 août 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
JOURNÉE FESTIVE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Bouillon Collectif vous propose différentes activités atelier cuisine, initiation à la sérigraphie ou encore balade pédagogique autour du paysage et de son histoire. À partir de 18 h 30, pique-nique partagé dans un esprit convivial et ouvert à toutes et tous. Enfin, la soirée se poursuivra à 21 h avec une projection en plein air d’une sélection de courts-métrages.
Le Bouillon Collectif vous propose différentes activités atelier cuisine, initiation à la sérigraphie ou encore balade pédagogique autour du paysage et de son histoire. À partir de 18 h 30, pique-nique partagé dans un esprit convivial et ouvert à toutes et tous. Enfin, la soirée se poursuivra à 21 h avec une projection en plein air d’une sélection de courts-métrages. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 95 35 53 20
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English :
Le Bouillon Collectif offers a variety of activities: cooking workshops, an introduction to screen printing, and educational walks exploring the local landscape and its history. Starting at 6:30 p.m., enjoy a shared picnic in a friendly atmosphere open to everyone. Finally, the evening will continue at 9:00 p.m. with an outdoor screening of a selection of short films.
L’événement JOURNÉE FESTIVE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental
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