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OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE Gorges du Tarn Causses

mercredi 12 août 2026 · Gorges du Tarn Causses

OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Boissets
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Gorges du Tarn Causses

OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Le Conseil Départemental vous propose d’observer une éclipse solaire grâce à des lunettes spéciales éclipse ainsi qu’avec une lunette astronomique. Cette observation est animée par AstroLab. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.
Le Conseil Départemental vous propose d’observer une éclipse solaire grâce à des lunettes spéciales éclipse ainsi qu’avec une lunette astronomique. Cette observation est animée par AstroLab. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.   .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26  boissets@lozere.fr

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English :

The Departmental Council invites you to observe a solar eclipse using special glasses—%Eclipse, as well as through a telescope. This observation event is organized by AstroLab. Be sure to bring a sweater and a blanket to stay warm.

L’événement OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental

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