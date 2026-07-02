Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Conseil Départemental vous propose d’observer une éclipse solaire grâce à des lunettes spéciales éclipse ainsi qu’avec une lunette astronomique. Cette observation est animée par AstroLab. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.

Le Conseil Départemental vous propose d’observer une éclipse solaire grâce à des lunettes spéciales éclipse ainsi qu’avec une lunette astronomique. Cette observation est animée par AstroLab. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26 boissets@lozere.fr

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English :

The Departmental Council invites you to observe a solar eclipse using special glasses—%Eclipse, as well as through a telescope. This observation event is organized by AstroLab. Be sure to bring a sweater and a blanket to stay warm.

L’événement OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental