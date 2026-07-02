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LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES Gorges du Tarn Causses

mercredi 12 août 2026 · Gorges du Tarn Causses

LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Boissets
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Gorges du Tarn Causses

LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Découvrez le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.
Découvrez le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.   .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26  boissets@lozere.fr

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English :

Discover the starry sky in this unspoiled setting. Observe the Moon and Venus, and learn to recognize constellations such as Scorpio and Sagittarius. Be sure to bring a sweater and a blanket to stay warm.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental

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