Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.

Découvrez le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26 boissets@lozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the starry sky in this unspoiled setting. Observe the Moon and Venus, and learn to recognize constellations such as Scorpio and Sagittarius. Be sure to bring a sweater and a blanket to stay warm.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES FILANTES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental