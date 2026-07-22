FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Montbrun Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN

Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Comme chaque année, l’association La Montbrunelle organise la fête du village au bord du Tarn avec au programme pétanque, loto, repas, soirée DJ… Venez nombreux vous amuser dans une bonne ambiance.

C’est la fête à Montbrun !

Vendredi 7

21h concert de June Bug

Buvette sur place

Samedi 8

14h30 concours de pétanque en doublette montée

19h30 Apéritif / 20h30 Repas (salade verte, truffade/saucisse, pélardon, tartelette + 1 pichet pour 4 personnes), sur réservation

21h30 Soirée musicale avec DJ

Dimanche 10

12h Repas pique-nique, grillades et frites

14h30 Pétanque triplettes montées

15h30 Loto gourmand

19h Apéritif de clôture .

Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 95 07 51 76

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English :

As every year, the La Montbrunelle association organizes the village fête on the banks of the Tarn, with a program including pétanque, bingo, meals, a DJ evening? Come one, come all, and enjoy the atmosphere.

L’événement FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes