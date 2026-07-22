FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Montbrun Gorges du Tarn Causses
vendredi 7 août 2026 · Montbrun · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN
Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Comme chaque année, l’association La Montbrunelle organise la fête du village au bord du Tarn avec au programme pétanque, loto, repas, soirée DJ… Venez nombreux vous amuser dans une bonne ambiance.
C’est la fête à Montbrun !
Vendredi 7
21h concert de June Bug
Buvette sur place
Samedi 8
14h30 concours de pétanque en doublette montée
19h30 Apéritif / 20h30 Repas (salade verte, truffade/saucisse, pélardon, tartelette + 1 pichet pour 4 personnes), sur réservation
21h30 Soirée musicale avec DJ
Dimanche 10
12h Repas pique-nique, grillades et frites
14h30 Pétanque triplettes montées
15h30 Loto gourmand
19h Apéritif de clôture .
Montbrun Bord du Tarn Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 95 07 51 76
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English :
As every year, the La Montbrunelle association organizes the village fête on the banks of the Tarn, with a program including pétanque, bingo, meals, a DJ evening? Come one, come all, and enjoy the atmosphere.
L’événement FÊTE AU VILLAGE DE MONTBRUN Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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