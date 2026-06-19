HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL Gorges du Tarn Causses
HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL Gorges du Tarn Causses lundi 27 juillet 2026.
Gorges du Tarn Causses
HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL
Source de la Burle Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Les hebdos de l’été, à la source de la Burle à Sainte Enimie. 21h YAMAHA ORIENTAL
Concert de musique tzigane contemporaine !
Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !
YAMAHA ORIENTAL
Musique tzigane contemporaine des Balkans
Trompette, sax, tuba, batterie, chant et clavier avec non-stop pitchbender, de
Slovaquie. Expérience psychédélique et danse frénétique. .
Source de la Burle Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Weekly events in %E9t%E9, at the Burle %E0 Sainte Enimie spring. 9:00 p.m.: YAMAHA ORIENTAL
Contemporary Gypsy music concert!
L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- CINECO LES VOYAGES DE TEREZA Gorges du Tarn Causses 5 juillet 2026
- PARTIR EN LIVRE Gorges du Tarn Causses 6 juillet 2026
- SORTIES NATURE INITIATION À L’ASTRONOMIE Gorges du Tarn Causses 6 juillet 2026
- LA TRAVERSÉE VÉGÉTALE Gorges du Tarn Causses 9 juillet 2026
- CINECO L’AFFAIRE BOJARSKI Gorges du Tarn Causses 12 juillet 2026