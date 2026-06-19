HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL Gorges du Tarn Causses lundi 27 juillet 2026.

Gorges du Tarn Causses

HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL

Source de la Burle Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Les hebdos de l’été, à la source de la Burle à Sainte Enimie. 21h YAMAHA ORIENTAL

Concert de musique tzigane contemporaine !

Rendez-vous incontournable de l’été en Lozère, LES HEBDOS DE L’ÉTÉ propose une programmation musicale éclectique et de qualité !

YAMAHA ORIENTAL

Musique tzigane contemporaine des Balkans

Trompette, sax, tuba, batterie, chant et clavier avec non-stop pitchbender, de

Slovaquie. Expérience psychédélique et danse frénétique. .

Source de la Burle Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 70 21 83 65 leshebdosdelete@gmail.com

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English :

Weekly events in %E9t%E9, at the Burle %E0 Sainte Enimie spring. 9:00 p.m.: YAMAHA ORIENTAL

Contemporary Gypsy music concert!

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ YAMAHA ORIENTAL Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes