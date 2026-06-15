Gorges du Tarn Causses

SOIRÉE REPAS ALIGOT

Village Vacance de blajoux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Soirée aligot saucisse au Village Vacance de Blajoux !

Pensez à réserver

Soirée aligot saucisse au Village Vacance de Blajoux !

Pensez à réserver .

Village Vacance de blajoux Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 71 05 43 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aligot and Sausage Night at the Blajoux Vacation Village!

Don’t forget to make a reservation

L’événement SOIRÉE REPAS ALIGOT Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-15 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes