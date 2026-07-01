SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES Gorges du Tarn Causses
vendredi 17 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le Conseil Départemental vous propose une soirée animée par AstroLab pour découvrir le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud.
Le Conseil Départemental vous propose une soirée animée par AstroLab pour découvrir le ciel étoilé dans cet écrin préservé. Observez la Lune et Vénus, apprenez à reconnaître des constellations comme le Scorpion ou le Sagittaire. Pensez à prendre pull et plaid pour avoir bien chaud. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 7 88 19 72 26 boissets@lozere.fr
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English :
The Departmental Council invites you to an evening hosted by AstroLab to explore the starry sky in this unspoiled setting. Observe the Moon and Venus, and learn to recognize constellations such as Scorpio and Sagittarius. Be sure to bring a sweater and a blanket to stay warm.
L’événement SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-02 par Conseil Départemental
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