Gorges du Tarn Causses

CINECO EN PLEIN AIR COMPOSTELLE

Cour du collège Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)

Projection du film Compostelle Yann Samuell

Durée 01h54min / Genre Comédie Drame / Origine France (VF)

Synopsis:

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Cour du collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 47 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)

L’événement CINECO EN PLEIN AIR COMPOSTELLE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes