CÉVENNES – La vie, la nuit…, Parking du hameau de Montbrun, Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

CÉVENNES – La vie, la nuit… Mercredi 22 juillet, 20h30 Parking du hameau de Montbrun Lozère

Gratuit (?), sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Comment s’orientent les papillons de nuit ? Pourquoi ont-ils des poils ? De quelles manières communiquent les chauves-souris ? Les sauterelles ont-elles des oreilles ? Curieux du monde de la nuit, venez découvrir cette petite faune discrète et fascinante aux multiples facettes !

Description

Le départ se fera en début de soirée par un sentier qui longe le Tarn avant de gagner les hauteurs. Ensemble, nous installerons le matériel nécessaire à l’observation des papillons. Certains partiront ensuite à l’écoute des sauterelles, criquets, chauves-souris et autres habitants de la nuit à l’aide de détecteurs à ultrasons, tandis que les autres découvriront ces fabuleux insectes qui s’activent lorsque tout le monde dort !

Communes traversées : Gorges du Tarn Causses

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Intervenant : Isabelle Malafosse et Bruno Descaves

Public visé : tout public, à partir de 10 ans

Information pratique : Prévoir lampe frontale, vêtements chauds. Attention, sentier escarpé, (distance parcourue 2 ou 3 km).

Réservation : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Parking du hameau de Montbrun charamaou Gorges du Tarn Causses 48210 Montbrun Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 14 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2691-La-vie%2C-la-nuit-…

Curieux du monde de la nuit, venez découvrir une petite faune discrète et fascinante aux multiples facettes !