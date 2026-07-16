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AGENDA · Gorges du Tarn Causses

CÉVENNES – La vie, la nuit…, Parking du hameau de Montbrun, Gorges du Tarn Causses

mercredi 22 juillet 2026 · Parking du hameau de Montbrun · Gorges du Tarn Causses

CÉVENNES – La vie, la nuit…, Parking du hameau de Montbrun, Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Parking du hameau de Montbrun
Adresse
charamaou
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit (?), sur inscription.

CÉVENNES – La vie, la nuit… Mercredi 22 juillet, 20h30 Parking du hameau de Montbrun Lozère

Gratuit (?), sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:30:00+02:00

Comment s’orientent les papillons de nuit ? Pourquoi ont-ils des poils ? De quelles manières communiquent les chauves-souris ? Les sauterelles ont-elles des oreilles ? Curieux du monde de la nuit, venez découvrir cette petite faune discrète et fascinante aux multiples facettes !

Description
Le départ se fera en début de soirée par un sentier qui longe le Tarn avant de gagner les hauteurs. Ensemble, nous installerons le matériel nécessaire à l’observation des papillons. Certains partiront ensuite à l’écoute des sauterelles, criquets, chauves-souris et autres habitants de la nuit à l’aide de détecteurs à ultrasons, tandis que les autres découvriront ces fabuleux insectes qui s’activent lorsque tout le monde dort !

Communes traversées : Gorges du Tarn Causses

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Intervenant : Isabelle Malafosse et Bruno Descaves

Public visé : tout public, à partir de 10 ans

Information pratique : Prévoir lampe frontale, vêtements chauds. Attention, sentier escarpé, (distance parcourue 2 ou 3 km).

Réservation : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Parking du hameau de Montbrun charamaou Gorges du Tarn Causses 48210 Montbrun Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 14 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2691-La-vie%2C-la-nuit-…
Curieux du monde de la nuit, venez découvrir une petite faune discrète et fascinante aux multiples facettes !

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