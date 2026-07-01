Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI

Amphithêatre Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert intimiste au petit amphithéâtre de Saint Enimie à 18h. Repli dans l’église ou à la salle des fêtes.

Les samedis du P’tit amphi ce sont des concerts intimistes avec une proximité du public avec les artistes, une vue imprenable sur l’ermitage, en juillet et août à 18h, à l’heure de l’apéro, au petit amphithéâtre à côté de l’église de Sainte-Enimie.

Ce samedi 25 Juillet, découvrez Duo Cancion qui propose de jolies mélodies à la guitare et la mandoline.

Repli dans l’église ou à la salle des fêtes. .

Amphithêatre Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 75 41 44 39

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English :

An intimate concert in the small amphitheater in Saint-Enimie at 6 p.m. In case of rain, the event will be moved to the church or the community hall.

L’événement LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes