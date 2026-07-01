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LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses

samedi 25 juillet 2026 · Gorges du Tarn Causses

LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Amphithêatre
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Gorges du Tarn Causses

LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI

Amphithêatre Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concert intimiste au petit amphithéâtre de Saint Enimie à 18h. Repli dans l’église ou à la salle des fêtes.
Les samedis du P’tit amphi ce sont des concerts intimistes avec une proximité du public avec les artistes, une vue imprenable sur l’ermitage, en juillet et août à 18h, à l’heure de l’apéro, au petit amphithéâtre à côté de l’église de Sainte-Enimie.

Ce samedi 25 Juillet, découvrez Duo Cancion qui propose de jolies mélodies à la guitare et la mandoline.

Repli dans l’église ou à la salle des fêtes.   .

Amphithêatre Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 75 41 44 39 

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English :

An intimate concert in the small amphitheater in Saint-Enimie at 6 p.m. In case of rain, the event will be moved to the church or the community hall.

L’événement LES SAMEDIS DU PETIT AMPHI Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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