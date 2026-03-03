Escape Game Fugue à Orthez Centre socioculturel Orthez

Escape Game Fugue à Orthez

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Dans le cadre de la semaine de(s)connexions, la Cyberbase Lacq‑Orthez et le Centre Socioculturel s’associent pour vous proposer une expérience unique une après‑midi placée sous le signe du jeu, du mystère… et de la coopération.

Au programme

Un Escape Game immersif à résoudre en famille. Des jeux casse‑tête pour mettre vos méninges à l’épreuve.

Des défis à relever ensemble, parents et ados réunis. .

English : Escape Game Fugue à Orthez

