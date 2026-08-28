Escape game Gundershoffen
samedi 12 décembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Escape game
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Dans le cadre du final de la Fête des Lumières, participez à cet escape game, en famille ou entre amis. Sur inscription.
Dans le cadre du final de la Fête des Lumières, participez à cet escape game, en famille ou entre amis. 0 .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
As part of the Fête des Lumières finale, take part in this escape game, with family or friends. Registration required.
L’événement Escape game Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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