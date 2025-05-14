Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Escape game Harry Potter

100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Jeu d’énigmes immersif grandeur nature dans l’univers de la magie à la médiathèque.

Création de sa baguette de sorcier

Animation pour les 7-15 ans sur inscription au 07.56.41.47.74

.

100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie mediatheque.carladez@ccacv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive, life-size puzzle game set in the world of magic at the media center.

Create your own wizard’s wand

Activity for ages 7–15; registration required at 07.56.41.47.74

L’événement Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)