Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez
jeudi 13 août 2026 · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Mur-de-Barrez
Escape game Harry Potter
100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Jeu d’énigmes immersif grandeur nature dans l’univers de la magie à la médiathèque.
Création de sa baguette de sorcier
Animation pour les 7-15 ans sur inscription au 07.56.41.47.74
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100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie mediatheque.carladez@ccacv.fr
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English :
An immersive, life-size puzzle game set in the world of magic at the media center.
Create your own wizard’s wand
Activity for ages 7–15; registration required at 07.56.41.47.74
L’événement Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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