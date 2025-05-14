UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mur-de-Barrez

Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez

jeudi 13 août 2026 · Mur-de-Barrez

Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
100 rue de l'église
Ville
12600 Mur-de-Barrez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Mur-de-Barrez

Escape game Harry Potter

100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Jeu d’énigmes immersif grandeur nature dans l’univers de la magie à la médiathèque.
Création de sa baguette de sorcier
Animation pour les 7-15 ans sur inscription au 07.56.41.47.74
  .

100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie   mediatheque.carladez@ccacv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive, life-size puzzle game set in the world of magic at the media center.
Create your own wizard’s wand
Activity for ages 7–15; registration required at 07.56.41.47.74

L’événement Escape game Harry Potter Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Mur-de-Barrez (Aveyron)