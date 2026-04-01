Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès Mercuès
Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès Mercuès jeudi 23 avril 2026.
Mercuès
Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès
188 Rue du Jardinier Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Inspiré du livre "Mémoires de la forêt".
À partir de 9 ans, sur inscription
Inspiré du livre "Mémoires de la forêt".
À partir de 9 ans, sur inscription
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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67
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English :
Inspired by the book "Memories of the Forest".
Ages 9 and up, registration required
L’événement Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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