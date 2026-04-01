Mercuès

Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Inspiré du livre "Mémoires de la forêt".

À partir de 9 ans, sur inscription

Inspiré du livre "Mémoires de la forêt".

À partir de 9 ans, sur inscription

.

188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired by the book "Memories of the Forest".

Ages 9 and up, registration required

L’événement Escape Game La chasse aux souvenirs à la Médiathèque de Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot