Circuit de Terre Blanc Mercuès Lot
Circuit de Terre Blanc
Circuit de Terre Blanc 46090 Mercuès Lot Occitanie
Cette boucle mène le promeneur sur les crêtes qui dominent le village et le château de Mercuès.
Le long de la vallée du Lot, les demeures les plus fastueuses sont bien souvent les châteaux viticoles.Il faut dire qu’à toutes les époques, la vigne fut de loin la culture la plus rémunératrice.
Résidence des évêques de Cahors construite au XIIIème siècle, le château de Mercuès était à l’abandon depuis plusieurs années quand, à la fin des années 1970, le négociant en vins G. Vigouroux entreprit de lui redonner son lustre d’antan.C’est ainsi que la demeure médiévale perchée sur une falaise dominant la vallée du Lot fut reconvertie en hôtel-restaurant de luxe.
English : Circuit de Terre Blanc
This round walk takes you over the hilltops which overlook the village and castle of Mercuès.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt den Wanderer über die Bergrücken, die das Dorf und das Schloss von Mercuès überragen.
Entlang des Lot-Tals sind die prunkvollsten Wohnsitze oftmals Weinschlösser, da der Weinbau zu allen Zeiten die bei weitem einträglichste Kultur war.
Jahrhundert errichtete Residenz der Bischöfe von Cahors war seit mehreren Jahren dem Verfall preisgegeben, als der Weinhändler G. Vigourigux Ende der 1970er Jahre das Schloss Mercuès kaufte. So wurde das mittelalterliche Anwesen, das auf einer Klippe über dem Tal des Lot thront, in ein Luxushotel und -restaurant umgewandelt.
Italiano :
Questo anello conduce l’escursionista sulle creste che dominano il villaggio e il castello di Mercuès.
Lungo la valle del Lot, le residenze più sontuose sono spesso castelli vinicoli, e va detto che in ogni epoca la vite è stata di gran lunga la coltura più redditizia.
Residenza dei vescovi di Cahors, costruito nel XIII secolo, lo Château de Mercuès era abbandonato da diversi anni quando, alla fine degli anni Settanta, il commerciante di vini G. Vigouroux si impegnò a riportarlo al suo antico splendore. La residenza medievale arroccata su una scogliera che domina la valle del Lot è stata trasformata in un hotel-ristorante di lusso.
Español :
Este bucle lleva al caminante a las crestas que dominan el pueblo y el castillo de Mercuès.
A lo largo del valle del Lot, las residencias más suntuosas suelen ser castillos vitivinícolas, y hay que decir que, en todo momento, la vid fue, con diferencia, el cultivo más rentable.
Residencia de los obispos de Cahors, construido en el siglo XIII, el castillo de Mercuès llevaba varios años abandonado cuando, a finales de los años 70, el comerciante de vinos G. Vigouroux se comprometió a devolverle su antiguo esplendor. La residencia medieval encaramada en un acantilado con vistas al valle del Lot se convirtió en un hotel-restaurante de lujo.
