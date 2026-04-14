Escape Game « La Malédiction bordelaise », Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Escape Game « La Malédiction bordelaise » Samedi 18 avril, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Pendant une visite de la bibliothèque, un esprit antique bordelais est libéré. Dépêchez-vous ! Vous avez 1h pour l’arrêter avant qu’il ne déclenche une terrible malédiction. On compte sur vous !

Une aventure à faire en famille, à partir de 10 ans.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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