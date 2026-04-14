Escape Game « La Malédiction bordelaise », Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Escape Game « La Malédiction bordelaise », Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Escape Game « La Malédiction bordelaise » Samedi 18 avril, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Pendant une visite de la bibliothèque, un esprit antique bordelais est libéré. Dépêchez-vous ! Vous avez 1h pour l’arrêter avant qu’il ne déclenche une terrible malédiction. On compte sur vous !
Une aventure à faire en famille, à partir de 10 ans.
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Ici on joue spécial vacances Vacances d’avril 2026
Licence ouverte
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Soluce Emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 14 avril 2026
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026