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AGENDA · Le Mans

escape game la résistance à besoin de vous ! Tour du Gros Pilier Le Mans

mardi 21 juillet 2026 · Tour du Gros Pilier · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Tour du Gros Pilier
Adresse
Av. de Rostov-sur-le-Don
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
4

Le Mans

escape game la résistance à besoin de vous !

Tour du Gros Pilier Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Entre histoire et enquête, cet escape-game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?    .

Tour du Gros Pilier Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement escape game la résistance à besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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