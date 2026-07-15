escape game la résistance à besoin de vous ! Tour du Gros Pilier Le Mans
mardi 21 juillet 2026 · Tour du Gros Pilier · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
escape game la résistance à besoin de vous !
Tour du Gros Pilier Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Entre histoire et enquête, cet escape-game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ? .
Tour du Gros Pilier Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement escape game la résistance à besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
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