escape game la résistance à besoin de vous ! Le long de l’escalier des Ponts-Neufs Le Mans

mardi 28 juillet 2026 · Le long de l'escalier des Ponts-Neufs · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

escape game la résistance à besoin de vous !

Le long de l’escalier des Ponts-Neufs Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?

Jauge de 6 personnes. .

Le long de l’escalier des Ponts-Neufs Av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement escape game la résistance à besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72